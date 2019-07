Torino-Lione: appiccano fuoco davanti a cantiere di Chiomonte, denunciati 50 attivisti No Tav

- Nella serata di ieri, nell’ambito dell’annuale “Campeggio studentesco No Tav”, in corso di svolgimento dal 19 al 24 luglio presso il presidio permanente di Venaus, circa 200 partecipanti, provenienti da diversi contesti territoriali, si sono recati, in violazione dell’ordinanza prefettizia, al “Varco 1” dell’area di interesse strategico nazionale di Chiomonte. Dopo essersi assiepati a ridosso della cancellata metallica appositamente rinforzata e dislocata sul ponte del fiume Dora al fine di evitare attacchi al cantiere ed il contatto con le Forze dell’Ordine, hanno iniziato ad ammassare legname, pedane in legno e altro materiale infiammabile, provocando fiamme alte circa 4 metri. Gli attivisti, nel corso dell’iniziativa, hanno altresì scandito slogan e cori all’indirizzo della Polizia battendo con delle pietre le griglie della cancellata metallica. Nella circostanza, personale Digos della Questura di Torino ha riconosciuto 50 appartenenti al centro sociale Askatasuna e al Movimento No Tav, che saranno denunciati per aver effettuato l’iniziativa in violazione dell’ordinanza emessa dal Prefetto di Torino. (segue) (Rpi)