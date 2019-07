Sociale: Cangemi, dal 23 luglio la musica suona in carcere con progetto "La mia Libertà"

- La musica entra in carcere con il progetto 'La mia Libertà-Note in Carcere', promosso dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, realizzato insieme all'agenzia Joe&Joe, grazie alla collaborazione di celebri artisti italiani. Dal 23 luglio Dolcenera, Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Marcello Cirillo, Mario Zamma saliranno sul 'palco' degli istituti penitenziari di Roma e provincia: Regina Coeli, Rebibbia femminile, Rebibbia nuovo complesso, casa circondariale di Civitavecchia e casa circondariale di Velletri . Ad aprire la rassegna il concerto di Paolo Vallesi martedì 23 luglio a Rebibbia femminile (ore 19.00); si prosegue con Marcello Cirillo, cantante, attore e conduttore, e Mario Zamma, volto storico del Bagaglino, il 25 luglio alla Casa Circondariale di Velletri (ore 14.00) e il 29 luglio a Regina Coeli (ore 10.00). A settembre, protagonisti Dolcenera il 4 settembre a Rebibbia Nuovo Complesso (ore 17.00) ed Enrico Ruggeri che canterà per i detenuti della Casa circondariale di Civitavecchia. "La mia libertà, dal titolo della canzone di Franco Califano – spiega Cangemi – nasce da un'idea del cantautore romano; Califano era molto sensibile al tema della detenzione e aveva espresso il desiderio, prima che ci lasciasse, di lavorare ad un progetto che portasse la musica nelle carceri del Lazio. Ringrazio gli artisti che, con grande sensibilità, hanno accettato di partecipare all'iniziativa che, mi auguro, possa essere replicata anche nelle strutture penitenziarie delle altre province del Lazio". (Com)