Libia: inviato Onu Salamé incontra ambasciatori europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha incontrato gli ambasciatori di Francia, Regno Unito e Unione europea in Libia e li ha informati sugli ultimi sviluppi della crisi nel paese, alla luce dei continui scontri tra le diverse fazioni a sud di Tripoli. Lo riferisce la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). "Salamé ha incontrato a Tunisi l'ambasciatore francese Beatrice de Helene, informandola del suo recente tour internazionale. La diplomatica ha riaffermato il sostegno del suo paese agli sforzi volti a creare un rapporto più stretto tra gli attori a livello internazionale e nazionale, sottolineando la necessità di proteggere i civili. Salamé ha incontrato anche l'ambasciatore del Regno Unito in Libia, Martin Reynolds, "per discutere della situazione internazionale e ridurre il divario sulla Libia". Inoltre, le parti hanno discusso dei modi per riprendere il processo politico il prima possibile, sottolineando la protezione dei civili come massima priorità. Infine, il diplomatico libanese ha incontrato l'ambasciatore dell'Ue in Libia, con cui ha discusso dell'importanza di sostenere il processo politico e intensificare gli sforzi per contenere il conflitto. Nell'incontro le parti hanno affrontato le esigenze di sviluppo nel sud e l'incremento della protezione dei migranti nei centri di detenzione. (Lit)