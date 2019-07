Partiti: M5s, da Pd proposta oscena, 20 milioni per farsi finanziare primarie

- Il MoVimento 5 Stelle, sul Blog delle Stelle, si scaglia contro il Pd. "Non bastava la legge per aumentare gli stipendi ai parlamentari e reintrodurre i vitalizi, prima ritirata e che, come annunciato dal tesoriere di Zingaretti, Zanda, verrà ripresentata - si legge sul Blog -. Non bastava la proposta di legge per ripristinare il finanziamento pubblico ai partiti. Ora arriva la nuova scellerata proposta del Pd: 20 milioni di euro di soldi pubblici degli italiani per farsi le primarie! Proprio così: è il disegno di legge num. 1303, a prima firma Parrini, capogruppo dem in Commissione Affari Costituzionali del Senato, e co-firmata da quasi tutti i senatori Pd compreso Matteo Renzi. Adesso basta! Renzi e il Pd la devono smettere di presentare il conto agli italiani per le loro poltrone!". (segue) (Com)