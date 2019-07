Partiti: M5s, da Pd proposta oscena, 20 milioni per farsi finanziare primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disegno di legge – si legge ancora nel post - prevede che a coprire le spese delle elezioni interne sia lo Stato grazie a un fondo da 20 milioni di euro di soldi delle tasse dei cittadini! Ancora una volta, dopo i 90 milioni di euro per finanziarsi le campagne elettorali, gli alberghi, i ristoranti e il leasing delle auto della proposta Zanda sul finanziamento pubblico, i parlamentari Pd chiedono altri 20 milioni di euro agli italiani per farsi le loro elezioni interne! Ma non finisce qui: il monte economico dovrebbe coprire anche le altre spese per gli spazi e le sedi in cui si svolgono le primarie e per le pubblicità gratuite sui canali Rai. Per non farsi mancare niente". "Ma non si vergognano? Si oppongono al salario minimo per i lavoratori ma pensano a farsi pagare profumatamente le primarie che solo loro applicano. Non vedono l'ora di tornare a spremere gli italiani per finanziarsi le primarie, le casse del Partito e i loro conti in banca. Non glielo permetteremo. Dobbiamo andare avanti", conclude il post. (Com)