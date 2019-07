Cina: attore di Hong Kong Simon Yam pugnalato durante evento a Zhongshan

- Simon Yam, attore e produttore cinematografico di Hong Kong, è stato pugnalato all’addome questa mattina mentre partecipava a un evento promozionale a Zhongshan, nella provincia cinese di Guangdong (Canton), per l’inaugurazione di un nuovo punto vendita della catena di arredamento Beijing Easyhome. L’uomo, 64 anni, è stato colpito mentre parlava su un palco; è stato quindi trasportato in ospedale. Il suo manager, Lester Mo, ha riferito che è rimasto sempre cosciente e che le lesioni subite non lo mettono in pericolo di vita; i medici stanno decidendo se operarlo a Zhongshan o trasferirlo a Hong Kong. (segue) (Cip)