Cina: attore di Hong Kong Simon Yam pugnalato durante evento a Zhongshan (2)

- Un video diffuso sul social network cinese Weibo mostra l’aggressione, da parte di un uomo armato di un coltello salito sul palco. La vittima è stata colpita più volte. Secondo la ricostruzione della polizia, le guardie del corpo sono intervenute e l’aggressore è stato arrestato. Yam ha esordito come modello prima di iniziare la sua carriera nel cinema. Ha recitato in numerosi film in lingua cinese e titoli di successo a Hong Kong, tra i quali “Young and Dangerous”, “Election” e “Ip Man”. Ha lavorato anche a Hollywood, facendo parte del cast di “Tomb Raider - La culla della vita” (2003). (Cip)