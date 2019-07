Donbass: governatore di Donetsk Pushilin, possibile ripristino traffico ferroviario con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk stanno lavorando al ripristino del traffico ferroviario diretto con la Russia. Lo ha annunciato il leader de facto della regione, Denis Pushilin. “Il progetto è all'ordine del giorno ma occorre risolvere i problemi tecnici: abbiamo avanzato questa richiesta, stiamo già lavorando alla questione, dobbiamo garantire che non ci siano trasferimenti di frontiere”, ha detto Pushilin citato dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Mercoledì scorso il Gruppo di contatto tripartito (Russia, Ucraina, Osce) sulla risoluzione del conflitto nel Donbass ha concordato un cessate il fuoco a tempo indeterminato a partire dal 21 luglio e raggiunto un accordo anche per un rapido scambio di prigionieri tra i contendenti secondo la formula “69 contro 208” (69 persone detenute nelle carceri delle repubbliche autoproclamate contro 208 incarcerate in Ucraina). (segue) (Rum)