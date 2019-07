Autonomia: Gelmini (FI), non va vista come spaccatura Paese ma ottimizzazione spesa

- Secondo la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, l'autonomia non va "vista non come spaccatura del Paese, idea che contraddice l'impostazione del nostro partito che si fonda sull'unità nazionale", semmai "in un quadro di perequazione per l'ottimizzazione della spesa corrente". Insomma, ha detto in un intervento sul Sole24Ore, serve "un nuovo patto sociale tra Stato, imprese e lavoratori. La strada da percorrere è il taglio del costo del lavoro per le imprese, finalizzato ad aumentare gli stipendi dei lavoratori, percorso che porterebbe ad un incremento della produttività da una parte e dei consumi interni dall'altro. Si deve uscire dalla logica di comprare consenso giocando con i conti dello Stato, e puntare davvero alla crescita". (Com)