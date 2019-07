Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, eventi mostre e incontri nella settimana dal 22 al 28 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 22 al 28 luglio nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila.Municipio I. Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, fino al 4 settembre la mostra fotografica Women di Emanuela Caso, un omaggio alle donne, ai loro diritti mai ampiamente conquistati, alle speranze, alle sofferenze e alle intime gioie che trapelano dai loro sguardi. Un reportage condotto attraverso diversi Paesi del mondo per raccontare l'universo femminile da Occidente a Oriente. Mercoledì 24 alle 17 presentazione del libro I socialisti e l'Assemblea Costituente (1946-1948) di Marco Zanier, interviene e modera Giorgio Benvenuto con interventi di Paolo Bagnoli, Franco Ottaviano e Cesare Salvi. Sarà presente l'autore Marco Zanier. Alla Biblioteca Centrale Ragazzi - Centro Specializzato Ragazzi, via San Paolo alla Regola 15/18, sabato 27 luglio alle 11 Parola al libro, letture ad alta voce per i nostri piccoli lettori a cura delle ragazze del Servizio Civile Anna, Flavia, Martina e Michela. (segue) (Com)