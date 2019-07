Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, eventi mostre e incontri nella settimana dal 22 al 28 luglio (2)

- Municipio II. Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), martedì 23 luglio Io mi ricordo, lettura ad alta voce dal libro Federico di Leo Lionni (ed. Babalibri, 2005). Municipio IV. Al giardino della Biblioteca Aldo Fabrizi, via Treia 14, fino al 5 agosto, rassegna di cinema all'aperto Tor Cervara - San Basilio Film Festival. Lunedì 22 Luglio alle 21.15 proiezione di Ladri di biciclette di Vittorio De Sica (1948). Martedì 23 alle 21.15 Le mani sulla città di Francesco Rosi (1963). Mercoledì 24 alle 21.15 Il Prof. Dott. Guido Tersilli primario della clinica villa celeste convenzionata, di Luciano Salce (1969). Giovedì 25 alle 21 Nell'anno del Signore di Luigi Magni (1969) ed alle 22.30 Redemption Song di Cristina Mantis (2015). Municipio V. Alla Biblioteca Goffredo Mameli, via del Pigneto 22, centro estivo gratuito per ragazzi nell'ambito del progetto Un'Estate Animata, tra i vincitori del Bando Estate Romana di Roma Capitale, a cura di Lanterna Magica s.r.l. e Associazione Culturale Le Moscerine. I bambini potranno scegliere se frequentare il corso di mattina (dalle 9 alle 13) oppure di pomeriggio (dalle 14 alle18), dal 22 luglio al 2 agosto 2019, con tanti laboratori dedicati alle arti: Cinema di Animazione, Fotografia, Creazione Libro, Teatro. Età consigliata 7 - 13 anni. Martedì 23 luglio alle 21.00 al Centro Anziani De Magistris, via De Magistris 21, inaugura la 17° edizione di "Alphaville d'estate – Mini Arena Pigneto 2019, fino all'8 settembre saranno in programma pellicole vintage stracult e non solo introdotte ogni sera da esperti del settore, presentazione di short film, libri, letture teatrali, sonorizzazioni, ospiti, corsi di cinema, workshop. In programma per la serata inaugurale: Tintarella di Luna! serata dedicata alla luna, in occasione del cinquantenario dell'allunaggio con la proiezione di : Viaggio nella Luna di G. Meliès; La donna nella Luna di F. Lang; Capricorn One di P. Hyams, starring Elliott Gould. Ad inizio serata LONG TAKE presenterà i nuovi cineworkshop autunnali. (segue) (Com)