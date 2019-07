Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, eventi mostre e incontri nella settimana dal 22 al 28 luglio (3)

- Mercoledì 24 dale 21 alle 22 Jarmusch Mood in concerto, il duo chitarre/voce composto da Marcello Convertini e Rosa Lux di nuovo ad Alphaville d'estate; seguirà alle 22.15 la proiezione del film di E. Lubitsch Ninotcka. Giovedì 25 alle 21.00 Angeli Perduti, W. K-WAY. Venerdì 26 alle 21.00 L'Angelo del male di J. Renoir. Sabato 27 alle 21.00 Priscilla - La Regina del deserto di S. Elliott. Domenica 28 alle 21.00 Rosso Sangue di L. Carax. Municipio VI. Al giardino della Biblioteca Borghesiana, largo Monreale, giovedì 25 dalle 10 alle 11.30 laboratorio di lettura sui temi della comunicazione nonviolenta, a cura di Adele Foggia. Gradita la prenotazione. Municipio VIII. Al Bibliocaffé Letterario, via Ostiense 95, mercoledì 24 alle 18.30 presentazione del libro Tutta la vita dietro un dito di Oriani & Verde (Salani editore). Saranno presenti gli autori Alex Oriani e Carmen Verde. Municipio XIII. Alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, martedì 23 luglio alle 17 incontri con letture di fiabe e racconti animati a cura di Maresa, Antonella, Eleonora, Francesca Romana & Martina, proiezioni e laboratori per bimbi dai 3 agli 8 anni, ma anche per mamme, papà, nonni, zii e amici. L'appuntamento è tutti i martedì alle 17 in Biblioteca. (Com)