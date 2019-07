Usa: Casa Bianca ospiterà incontri con dirigenti tecnologici su messa al bando Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari statunitensi, tra cui il segretario al Tesoro Steven Mnuchin e il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow, incontreranno lunedì, 22 luglio, alla Casa Bianca un gruppo di dirigenti di società tecnologiche per discutere del divieto statunitense al colosso tecnologico cinese Huawei. Lo riferisce la stampa statunitense che sottolinea come il settore tecnologico statunitense stia spingendo l'amministrazione Trump per ottenere il permesso di fornire ad Huawei componenti per prodotti tecnologici di consumo, sostenendo che tali vendite non danneggeranno la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Le società tecnologiche chiedono all'amministrazione di consentire la vendita di chip e altre parti per smartphone e laptop prodotti da Huawei, anche se la Casa Bianca intende continuare a bloccare le esportazioni di materiali che Huawei utilizza per fabbricare apparecchiature wireless 5G, scrive il “Washington Post”. Gli Stati Uniti hanno inserito Huawei in una “lista nera” del dipartimento del Commercio a maggio per questioni di sicurezza nazionale. Parti e componenti statunitensi non possono essere venduti al gigante cinese senza licenze speciali. (segue) (Was)