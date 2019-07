Business news: Slovacchia, da Fondo coesione Ue 173 milioni di euro per autostrada D1 e superstrada R2-R4

- Il Fondo di coesione europeo investe oltre 173 milioni di euro per costruire la sezione Budimir-Bidovce dell'autostrada D1 della Slovacchia e una sezione della superstrada R2-R4 tra le città di Kosické Olsany e Hrasovik. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che questo progetto finanziato dall'Unione europea migliorerà la rete stradale intorno alla città di Kosice (Slovacchia sud-orientale) e che i 240mila abitanti di Kosice beneficeranno di tempi di viaggio più brevi e di una maggiore sicurezza stradale. Secondo l'esecutivo europeo, inoltre, questo progetto finanziato dall'Ue garantirà inoltre una migliore connettività tra la Slovacchia e i suoi vicini su questa parte della rete transeuropea di trasporto. "I cittadini della regione di Kosice saranno i primi beneficiari di questo progetto, con viaggi più sicuri e veloci, ma alla fine tutti gli europei e l'economia europea nel suo complesso trarranno vantaggio da una migliore connettività nella regione e da ricadute positive per la crescita, il commercio e il turismo", ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. I lavori comprendono quattro svincoli, una rotonda, 23 strutture di ponti e barriere antirumore. Il progetto dovrebbe essere completato nel dicembre 2019. L'Ue investe quasi 3,5 miliardi di euro in trasporti e reti energetiche in Slovacchia nell'ambito della politica di coesione 2014-2020. (Beb)