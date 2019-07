Business news: Albania-Italia, interscambio commerciale, nel primo semestre 2019 calo di 65 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale fra Albania e Italia ha registrato un calo circa del 5 per cento nel primo semestre del 2019: lo rivelano i dati diffusi dall'Istituto delle statistiche albanese, secondo i quali il suo ammontare è stato di 157,3 miliardi di lek (1.302 miliardi di euro) ossia di 65 milioni di euro in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il calo sarebbe dovuto alla contrazione sia delle esportazioni albanesi che delle importazioni dall'Italia. Il made in Albania finito sul mercato italiano è stato di 75,7 miliardi di lek (622,8 milioni di euro) ossia 0,9 per cento in meno, rappresentando il 64,9 per cento del totale destinato ai paesi dell'Unione europea, e 49,8 per cento di quello finito sul mercato mondiale. (Alt)