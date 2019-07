Business news: Albania, interscambio commerciale in lieve aumento nel primo semestre 2019, Italia primo partner

- L'interscambio dell'Albania con il mondo nei primi sei mesi del 2019 è ammontato a 469,8 miliardi di lek (3,86 miliardi di euro), in leggera crescita di circa lo 0,5 per cento rispetto al primo semestre dello scorso anno. In aumento anche il disavanzo commerciale salito a 1,36 miliardi di euro, ossia il 9,2 per cento in più, pari a 120 milioni di euro, dovuto al calo delle esportazioni da un lato e dall'incremento delle importazioni dall'altro. L'attività commerciale con i paesi dell'Unione europea rappresenta il 65,2 per cento del totale. Le esportazioni albanesi verso il mercato unico rappresentano il 76,6 per cento del made in Albania finito all'estero. Mentre le importazioni dai paesi dell'Ue rappresentano il 59,7 per cento del totale. L'Italia rimane il primo partner assoluto con un incidenza del 33,7 per cento, seguita dalla Grecia con il 7,4 per cento, dalla Cina con il 6,9 per cento e dalla Germania con il 6,2 per cento. (Alt)