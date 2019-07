Business news: Russia, avviata diluizione petrolio contaminato Druzhba nel porto di Ust-Luga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il petrolio contaminato dell'oleodotto viene gradualmente miscelato con materie prime pure nel porto di Ust-Luga. Lo ha dichiarato Anton Rubtsov, responsabile del dipartimento per l'estrazione di petrolio e gas del ministero dell'Energia. Rubtsov ha anche aggiunto che il volume della raffinazione del petrolio in Russia nel 2019 potrebbe diminuire rispetto al 2018 a causa della sospensione delle attività della raffineria di petrolio di Antipinskij, che rappresentava il più grande impianto indipendente di prodotti petroliferi in Russia. Nel complesso, nei primi sei mesi del 2019, l’attività di lavorazione nelle raffinerie russe ammontava a 137,4 milioni di tonnellate, ossia 3,2 milioni di tonnellate in meno rispetto a un anno prima. (Rum)