Business news: Ucraina, Banca nazionale rivede stime crescita Pil per 2019 e 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ucraina (Nbu) ha rivisto al rialzo le stime di crescita del prodotto interno lordo (Pil) del paese nel 2019, dal 2,5 al 3 per cento. Anche le previsioni di crescita economica per il 2020 sono state modificate, dal 2,9 al 3,2 per cento, mentre quelle per il 2021 sono rimaste stabili al 3,7 per cento, come riferisce l’agenzia di stampa “Unian”. La domanda interna e le migliori prospettive nella raccolta del frumento hanno portato la Nbu a rivedere le stime di incremento del prodotto interno lordo. (Res)