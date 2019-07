Business news: Russia, governo approva costruzione nuovo terminal Gnl di Novatek a Murmansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Dmitrij Medvedev ha approvato piani per la costruzione di un terminal per il trasbordo di Gnl di proprietà della società Novatek nella regione di Murmansk. La capacità della nuova infrastruttura dovrebbe essere superiore alle 20 milioni di tonnellate all'anno, stando a quanto si legge sul documento pubblicato sul portale ufficiale web per le informazioni legali. Novatek prevede di costruire due terminal a Murmansk e in Kamchatka per tagliare le spese di trasporto dai suoi progetti nel ramo del Gnl, incluso il lavoro di Jamal Lng e i futuri progetti Arctic Lng-2. Il gas verrà consegnato ai terminal da petroliere che transiteranno lungo la rotta del Mare del Nord, dove verrà trasbordato su normali navi gasiere. Novatek e Rosmorrechflot (autorità dei trasporti marittimi e fluviali) prevedono che la licenza per la costruzione nella regione di Murmansk sarà emessa nel secondo trimestre del 2020 e la costruzione è prevista per il 2020-2023. (Rum)