Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, sabato 20 luglio:REGIONEOre 16.30, Castellamonte (TO), piazza Vittorio Veneto, l’assessore Tronzano partecipa all'inaugurazione della 59ma Mostra della CeramicaOre 20, Rivarossa (TO), l’assessore Tronzano partecipa alle iniziative previste nell'ambito della Festa patronale di Santa Maria Maddalena (Rpi)