Regno Unito-Bangladesh: premier Hasina a Londra per conferenza ambasciatori bengalesi in Europa

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, è giunta ieri a Londra, per una visita ufficiale nel Regno Unito dalla quale rientrerà il 5 agosto. Il sottosegretario per la Stampa, Ihsanul Karim, ha riferito che la leader bengalese parteciperà oggi alla Conferenza degli ambasciatori del Bangladesh in Europa. Durante il soggiorno londinese, inoltre, Hasina si sottoporrà a un trattamento oftalmico. La leader bengalese ha già compiuto un viaggio ufficiale nel Regno Unito a maggio, durato dieci giorni, del quale non sono stati resi noti i dettagli, con l’esclusione di un intervento a un incontro organizzato dall’ala britannica del suo partito, la Lega popolare bengalese (Awami League), nel Taj Hotel di Londra. Quel viaggio fu criticato dall’opposizione, dal Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), perché la premier si era assentata durante il passaggio della tempesta ciclonica Fani sul suo paese (che non ha provocato gravi danni).(Inn)