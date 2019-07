Golfo: armatore britannico, rilasciata petroliera Mesdar

- La petroliera Mesdar, fermata e trattenuta nel pomeriggio di ieri nello Stretto di Hormuz dai Guardiani della rivoluzione iraniani (pasdaran), è stata rilasciata. Lo ha annunciato il proprietario britannico della petroliera, la compagnia Norbulk Shipping, attraverso un comunicato. “Sono state ristabilite le comunicazioni con la nave. Il comandante ha confermato che i pasdaran l’avevano abbandonata e che la petroliera è libera di proseguire la sua rotta”, si legge, precisando che tutti i membri dell’equipaggio sono salvi. In precedenza, l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim” ha dichiarato che la petroliera Mesdar, battente bandiera della Liberia, non è stata sequestrata dall'Iran. I funzionari militari regionali hanno dichiarato che la nave non è mai stata sequestrata dall'Iran, ma che è stato rilasciato un avvertimento per aver infranto dei regolamenti ambientali. Secondo Norbulk Shipping, intorno alle 16:30 di ieri (Gmt) degli uomini armati sono saliti sulla petroliera da cui sono scesi intorno alle 20. La compagnia britannica non ha fornito altri dettagli, ma ha spiegato che la petroliera ha iniziato a dirigersi verso l’Iran mentre era in rotta dalla Cina verso l’Arabia Saudita. (Res)