Usa-Cile: incontro tra segretario di Stato Pompeo e ministro Esteri cileno Ribera

- Il segretario si Stato Usa, Michael Pompeo, si è incontrato oggi a Buenos Aires, in Argentina, con il ministro degli Esteri cileno, Teodoro Ribera, a margine della seconda Conferenza interministeriale antiterrorismo. Lo rende noto un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. "Il segretario Pompeo ha ringraziato il Cile per la sua leadership decisiva nell'affrontare la crisi in corso in Venezuela", ha detto la portavoce del dipartimento di Stato, Margan Ortagus. "Il segretario e il ministro degli Esteri hanno concordato ulteriori passi per difendere la democrazia e i diritti umani nella regione. Il segretario Pompeo ha elogiato il Cile per aver presieduto l'Apec nel 2019, culminato nel vertice di leadership di novembre, e ha ribadito l'impegno comune delle due nazioni a favore dei principi del libero mercato e della trasparenza nelle relazioni commerciali", conclude Ortagus. (Was)