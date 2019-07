Afghanistan: funzionari, Trump vuole che primo ministro pakistano promuova processo di pace afgano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, farà pressione sul primo ministro pakistano Imran Khan per contribuire all'avanzamento del processo di pace afgano durante l'incontro della prossima settimana a Washington. Lo riferisce “Bloomberg” che cita un alto funzionario dell'amministrazione statunitense. "Lo scopo di questa visita è di sollecitare una cooperazione concreta dal Pakistan per far avanzare il processo di pace in Afghanistan (...). Chiediamo al Pakistan di fare pressione sui talebani affinché cessino il fuoco e partecipino ai negoziati inter-afgani che includeranno il governo afgano" ha detto ieri, 19 luglio, il funzionario. Si prevede inoltre che Trump possa chiedere al ​​Pakistan di rilasciare Shakil Afridi, che ha aiutato la Central Intelligence Agency (Cia) a confermare la presenza di Osama bin Laden in Pakistan attraverso un falso programma di vaccinazione contro l'epatite ad Abbottabad.(Was)