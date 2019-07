Business news: Ukrtransgaz, transito gas russo in Ucraina in aumento del 25 per cento

Kiev, 20 lug 02:00 - (Agenzia Nova) - Il transito di gas naturale operato dalla compagnia energetica russa Gazprom in territorio ucraino ha toccato i 60 milioni di metri cubi al giorno, a fronte di un incremento del 25 per cento. Lo ha annunciato l’azienda ucraina Ukrtransgaz, aggiungendo che il provvedimento è stato disposto a fronte della momentanea interruzione del transito di gas naturale attraverso il gasdotto Nord Stream dovuta alla manutenzione di due condotte. Commentando la vicenda, il direttore generale della compagnia energetica Naftogaz, Andriy Kobolev, ha dichiarato che “la flessibilità del nostro sistema di transito è il motivo per cui i clienti europei dovrebbero ragionare sulla possibilità di far passare il gas naturale proveniente dalla Federazione Russa in territorio ucraino”. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il transito di gas naturale operato dalla compagnia energetica russa Gazprom in territorio ucraino ha toccato i 60 milioni di metri cubi al giorno, a fronte di un incremento del 25 per cento. Lo ha annunciato l’azienda ucraina Ukrtransgaz, aggiungendo che il provvedimento è stato disposto a fronte della momentanea interruzione del transito di gas naturale attraverso il gasdotto Nord Stream dovuta alla manutenzione di due condotte. Commentando la vicenda, il direttore generale della compagnia energetica Naftogaz, Andriy Kobolev, ha dichiarato che “la flessibilità del nostro sistema di transito è il motivo per cui i clienti europei dovrebbero ragionare sulla possibilità di far passare il gas naturale proveniente dalla Federazione Russa in territorio ucraino”. (Res)