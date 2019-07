Business news: Repubblica Ceca-Italia, sottosegretario Di Stafano, forum economico rafforza legami solidi tra due paesi

- Il business forum italo-ceco in programma a Praga rafforza ulteriormente i rapporti commerciali tra Italia e Repubblica Ceca. Lo ha affermato in settimana il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Manlio Di Stefano, a guida della delegazione imprenditoriale italiana in visita nella Repubblica Ceca. Il forum ha visto anche l'intervento di apertura del vice ministro degli Esteri ceco Martin Tlapa. Entrambi hanno sottolineato la complementarietà dei sistemi economici dei due Paesi e si sono soffermati sulle opportunità per le imprese derivanti dall'adozione del programma "Innovation strategy of the Czech Republic 2019–2030". La strategia pone l'accento sul finanziamento della ricerca dello sviluppo innovativo, che dovrà raggiungere il 2,5 per cento del Pil entro 2025 e il 3 per cento entro il 2030. (Rep)