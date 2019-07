Business news: ministero Sviluppo russo, Pil in aumento dello 0,8 per cento in secondo trimestre 2019

Mosca, 20 lug 04:00 - (Agenzia Nova) - Il Pil della Federazione Russa è aumentato dello 0,8 per cento nel secondo trimestre di quest'anno, mentre la crescita su base annuale nel corso dei primi sei mesi del 2019 si è attestata a 0,7 punti percentuali. Lo si apprende grazie ad un rapporto pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico russo. "Stando ai nostri dati, il Pil ha continuato a mostrare dinamiche di lieve crescita nel corso del secondo trimestre di quest'anno", si legge nel documento, in cui si aggiunge che al 15 luglio l'inflazione annuale risultava scesa al 4,5 per cento. (Rum)