Business news: accordo Bei e Ceska sporitelna di 306 milioni di euro per Pmi in Repubblica Ceca

- Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis), l'elemento centrale del piano di investimenti per l'Europa, o piano Juncker, sostiene un accordo tra la Banca europea per gli investimenti (Bei) e Ceska sporitelna (Cs) per dare 306 milioni di euro di finanziamento per piccole e medie imprese (Pmi) in Repubblica Ceca. Lo si apprende dalla Commissione europea. L'accordo sosterrà circa 250 aziende e creerà quasi 43 mila posti di lavoro in tutto il paese. "Accolgo con favore questo accordo, che creerà opportunità per gli imprenditori cechi e aprirà l'accesso ai finanziamenti di cui hanno bisogno per generare posti di lavoro più redditizi e innovare. È una dimostrazione del forte valore aggiunto dell'Europa, unendo le risorse può offrire vantaggi pratici ai cittadini", ha commentato il commissario per la Giustizia, i consumatori e l'uguaglianza di genere, Vera Jourova. A giugno 2019, il piano Juncker ha mobilitato quasi 410 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi, compresi 4,6 miliardi di euro in Repubblica Ceca. Il Piano sta attualmente supportando 952 mila piccole e medie imprese in tutta Europa. (Beb)