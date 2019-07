Business news: Ucraina, presidente Zelensky lancia appello a imprenditori esteri per investire nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima imprenditoriale in Ucraina diventerà più favorevole e sicuro nel prossimo futuro, e gli investitori esteri potranno rendersi conto delle grandi opportunità offerte dal paese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appello lanciato tramite video dal suo canale Facebook. "Mi rivolgo agli imprenditori internazionali che sono alla ricerca di nuove opportunità di investimento. Sono convinto che le vecchie autorità dell'Ucraina non abbiano promosso adeguatamente il paese come destinazione per gli investimenti. C'erano molti ostacoli da superare e spesso la sensazione che fare affari in Ucraina presentasse troppi rischi. Posso darvi la mia parola che da ora in poi le cose andranno diversamente", ha affermato Zelensky. "Vi daremo prova del fatto che l'Ucraina è un grande paese con un enorme potenziale per gli investimenti, pronto al cambaimento e allo sviluppo, insieme a voi", ha proseguito il presidente, che ha anche fatto appello "ai compatrioti che vivono fuori dal paese" perchè condividano il video. (Res)