Business news: governo ucraino annuncia adozione dazi su Gpl e diesel dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino ha introdotto dazi speciali sulle importazioni di gasolio e gas di petrolio liquefatto (Gpl) dalla Russia. È quanto riferito dal quotidiano "Ucrainskye Novosti" che cita il rappresentante della presidenza dell'Ucraina presso il governo, Andrei Gerus. Il funzionario ha scritto sulla propria pagina Facebook che il Consiglio dei ministri ucraino ha adottato tale decisione il 17 luglio. I dazi speciali verranno introdotti per ridurre gli eccessi nei margini di mercato. Per il Gpl le nuove aliquote entreranno in vigore ad agosto. Il dazio sul gasolio ad agosto sarà del 3,75 per cento e in ottobre del 4 per cento. (Res)