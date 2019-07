Business news: ministero Finanze Azerbaigian, entrate pubbliche in aumento del 6 per cento

- I flussi di cassa in entrata registrati all’interno del bilancio statale dell’Azerbaigian hanno raggiunto un totale di 10,4 miliardi di manati (circa 5,4 miliardi di euro) nella prima metà del 2019, con un aumento del 6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend” citando fonti interne al ministero delle Finanze. Stando alle informazioni diffuse, il 70,1 per cento delle entrate è da imputare al settore non-oil, mentre il ministero delle Tasse e il Comitato doganale statale hanno portato entrate per rispettivamente 3,63 e 2,06 miliardi di manati (circa 1,9 e 1,08 miliardi di euro). In aggiunta, il Fondo petrolifero statale del paese (Sofaz) ha portato entrate di bilancio per 4,41 miliardi di manati (circa 2,3 miliardi di euro). (Res)