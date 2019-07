Business news: Albania, Banca mondiale assisterà governo per migliorare politiche investimento

- La Banca mondiale, tramite la sua agenzia Ifc (International financial corporation) assisterà il governo albanese a modernizzare le sue politiche di investimento, quale parte dello sforzo per creare posti di lavoro e guidare la crescita economica nel paese. In base all'accordo firmato con il ministero delle Finanze albanese, Ifc "consiglierà il governo di Tirana su come allineare meglio le sue politiche di investimento con quelle dell'Unione europea (Ue) e migliorare i suoi servizi agli investitori. Le riforme mirano a stimolare gli investimenti stranieri in settori quali la produzione leggera e componenti automobilistici, creando posti di lavoro e sostenendo la crescita sostenibile", spiega un comunicato diffuso dalla Ifc. Il progetto è stato finanziato dalla Commissione europea nell'ambito di un programma di 2,5 milioni di euro per aiutare a preparare le economie dei Balcani occidentali all'adesione all'Ue e sostenere lo sviluppo economico nell'Europa sudorientale. (Alt)