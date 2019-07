Business news. Kazakhstan, al via nel 2020 lavori ricostruzione terminal aeroporto Kostanay

- La ricostruzione di un terminal passeggeri dell'aeroporto di Kostanay, in Kazakhstan, è prevista nell'ambito della realizzazione del programma nazionale per lo sviluppo infrastrutturale Nurly Zhol per il 2015-2019. È quanto riferito da una fonte ufficiale del ministero dell'Industria e dello Sviluppo infrastrutturale all’agenzia di stampa “Trend”. Attualmente, il governatorato della regione sta sviluppando uno studio di fattibilità del progetto. Secondo il ministero, al momento si sta esaminando la possibilità di stanziare dei fondi del bilancio statale per finanziarne la ricostruzione. Dopo la ricostruzione, la capacità del terminal crescerà sino a 400 passeggeri all'ora e il territorio del terminal sarà ampliato a circa 10.500 metri quadrati. Il costo preliminare del progetto è di 6 miliardi di tenge (13,9 milioni di euro). I lavori di costruzione saranno avviati nel 2020. (Res)