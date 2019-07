Business news: Romania, maggio 2019, fatturato settore servizi alle aziende in aumento del 14,8 per cento

- Il volume del fatturato per i servizi di mercato resi alle aziende è aumentato in Romania, come serie lorda, del 14,8 per cento nei primi cinque mesi del 2019 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Come serie rettificate, in base al numero di giorni lavorati e stagionalità, il fatturato dei servizi resi alle imprese è aumentato del 15,5 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Nel periodo gennaio-maggio 2019, in termini nominali, si sono registrati aumenti nelle attività di informatica e tecnologia dell'informazione (+ 25,3 per cento), produzione cinematografica, video, programmi televisivi, trasmissione e trasmissione di programmi (+ 4,4 per cento), nell'attività di comunicazione (+ 5,9 per cento) e nell'attività di trasporto (+ 11,8 per cento). Rispetto a maggio 2018, nel mese di maggio 2019, il fatturato del settore dei servizi resi alle imprese è aumentato del 13,7 per cento mentre rispetto al mese precedente è calato dell'1,8 per cento. (Rob)