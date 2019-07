Business news: Bulgaria, presentazione centro servizi It Banca mondiale a Sofia

- Un centro di servizi condivisi del Gruppo della Banca mondiale è stato presentato in settimana al Parco tecnologico di Sofia in Bulgaria. Alla inaugurazione ha partecipato l’amministratore delegato della Banca mondiale, Shaolin Yang, il primo ministro bulgaro Bojko Borisov, il ministro delle Finanze Vladislav Goranov e il sindaco di Sofia Yordanka Fandakova. Il Centro fornirà supporto nel settore delle tecnologie dell’informazione (It) di alta qualità per le attività bancarie in tutto il mondo, oltre ad offrire in tempo reale cooperazione e assistenza per le operazioni della Banca in più di 160 paesi. La struttura garantirà una fornitura ininterrotta di servizi interni nei settori dell'informatica, finanziaria e gestione delle risorse umane. Yang ha ringraziato il governo bulgaro per la partnership nella costruzione del centro sottolineando la nuova fase di partenariato generale tra la Bulgaria e la Banca mondiale. Da parte sua, Borisov ha osservato che il settore It in Bulgaria si sta sviluppando due o tre volte più rapidamente che nel resto dell’Unione europea. (Bus)