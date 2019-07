Business news: ministro Energia cipriota Lakkotrypis, altre 5 nuove perforazioni nei prossimi 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro i prossimi due anni saranno compiute cinque trivellazioni esplorative e altrettante di conferma nei blocchi autorizzati della Zona economica esclusiva di Cipro (Zee). Lo ha confermato il ministro dell'Energia, Commercio e Industria di Cipro, Giorgos Lakkotrypis, intervenendo alla conferenza ad Atene, organizzata dal settimanale “The Economist", con il governo greco. Rispetto alle recenti scoperte di gas naturale a Cipro da parte delle compagnie energetiche ExxonMobil e Qatar Petroleum, Lakkotrypis ha affermato che queste riserve avrebbero potrebbe coprire oltre il 40 per cento del fabbisogno di gas in Europa per il 2018. "È una scoperta molto importante che ci aiuterà a procedere alla creazione di un corridoio energetico che collegherà i paesi produttori con i paesi consumatori e dei trasporti", ha spiegato Lakkotrypis. (Res)