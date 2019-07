Golfo: “Cnn”, aerei militari Usa scortano navi mercantili nello Stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate statunitensi stanno monitorando il transito di navi mercantili Usa nello Stretto di Hormuz utilizzando aerei militari. Lo riferisce l'emittente “Cnn” che cita un funzionario della Difesa degli Stati Uniti. L'azione è volta a proteggere una nave che si trova non lontano da dove l'Iran ha sequestrato in serata due petroliere britanniche. Il Pentagono considera il sequestro delle due petroliere come un'operazione chiaramente pianificata e coordinata dagli iraniani. Entrambe le petroliere sono state sequestrate dai Guardiani della rivoluzione iraniana (Pasdaran) e trasportate in acque iraniane, a circa mezz'ora di distanza. (segue) (Was)