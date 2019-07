Usa-Cina: Trump dichiara che dialogo prosegue bene, colloqui potrebbero proseguire di persona

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi, 19 luglio, che il segretario al Tesoro Usa, Steve Mnuchin, ha avuto un'ottima conversazione con l'omologo cinese, lasciando aperta l'ipotesi che funzionari cinesi e statunitensi possano presto incontrarsi faccia a faccia nel loro tentativo di chiudere una disputa commerciale durata un anno. Lo riferisce la stampa Usa. I funzionari delle due maggiori economie del mondo hanno parlato telefonicamente giovedì, e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha detto che potrebbero seguire dei colloqui di persona. "Il segretario Mnuchin ha fatto una telefonata con la controparte cinese, ha parlato molto bene", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca, suggerendo che i peggiori dati sulla produzione economica della Cina in quasi tre decenni potrebbero far avanzare i negoziati commerciali. (segue) (Was)