Business news: Rosstat, redditi reali in Russia in sei mesi diminuiti dell'1,3 per cento

Mosca, 20 lug 03:00 - (Agenzia Nova) - I redditi reali disponibili dei russi nella prima metà del 2019 sono diminuiti dell'1,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. È quanto emerge da un rapporto del Servizio statale federale di statistica (Rosstat). Nel secondo trimestre del 2019, il reddito disponibile reale è diminuito in Russia dello 0,2 per cento su base annua. Come osservato nella relazione, mentre il reddito disponibile reale è diminuito, la retribuzione mensile media, registrata nel giugno 2019, è aumentata del 7,1 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente e ammontava a 49,840 rubli (706,54 euro). In precedenza, il vice primo ministro Anton Siluanov ha collegato il calo dei redditi reali disponibili dei russi con il saldo sui prestiti e il settore sommerso. (Rum)