Business news: Bulgaria, gestione aeroporto di Sofia affidata a consorzio franco-tedesco

- Il consorzio franco tedesco Sof Connect si è aggiudicato la gara per la gestione dell'aeroporto di Sofia per un periodo di 35 anni. Lo ha annunciato in settimana il ministro dei Trasporti bulgaro Rossen Zhelyazkov, sottolineando che tutte le cinque offerte presentate nella gara sono state molto buone. La procedura è stata avviata nel luglio 2018 ed ha avuto il sostegno della Banca mondiale e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Sof Connect ha superato tra gli altri il consorzio franco turco tra France's Aeroports de Paris e Tav Havalimanlari Holding. Sof Connect ha richiesto un costo per il servizio di gestione di 24,5 milioni di euro l'anno. Il contratto per la concessione dovrà essere siglato nei prossimi 15 giorni, mentre dieci sono i giorni di tempo disponibili per un eventuale ricorso. Secondo quanto spiegato dal ministro Zhelyazkov, la concessione avverrà sulla base di una Partnership pubblico-privato per cui lo Stato bulgaro continuerà ad avere un ruolo nello scalo della capitale. (Bus)