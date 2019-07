Business news: Montenegro, premier Markovic, entrate per 824 milioni euro in 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha totalizzato entrate per 824 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno: lo ha detto il premier montenegrino Dusko Markovic secondo quanto riferito dal sito "Vijesti". Il primo ministro ha sottolineato che le spese di bilancio nel primo semestre sono ammontate a 733, 9 milioni di euro. Le entrate, ha precisato ancora Markovic, sono 60,1 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Rispetto al piano per gennaio-giugno le entrate sono invece superiori di 20,7 milioni di euro. Non è frutto del caso, ma di una politica economica e finanziaria seria", ha osservato il premier. (Mop)