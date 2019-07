Golfo: media Usa, Iran sequestra seconda petroliera nello Stretto di Hormuz

- L'Iran in serata ha sequestrato una seconda petroliera nello stretto di Hormuz, la MV Mesdar, battente bandiera liberiana ed operante per una compagnia britannica: lo riferisce un funzionario statunitense ripreso dalla stampa Usa. La petroliera, riferiscono le fonti, ha virato bruscamente a nord verso la costa dell'Iran venerdì sera, dopo essere passata attraverso lo Stretto di Hormuz. Il cambiamento di rotta sarebbe avvenuto circa 40 minuti dopo un analogo spostamento di rotta da parte della petroliera Stena Impero che i Guardiani della rivoluzione iraniana (Pasdaran) hanno dichiarato di aver catturato. Sul secondo sequestro non ci sono ancora conferme. (segue) (Was)