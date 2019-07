Golfo: Trump parlerà con Regno Unito delle petroliere sequestrate

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato oggi che parlerà con il Regno Unito delle petroliere sequestrate. Trump ha rilasciato le dichiarazioni ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. I Pasdaran hanno annunciato questa sera di aver sequestro una nave cisterna britannica nello Stretto di Hormuz per “aver infranto le norme marittime internazionali”. Lo hanno riferito gli stessi Guardiani della rivoluzione in un comunicato stampa diffuso dall’agenzia di stampa “Irna”. Secondo i media statunitensi una seconda petroliera, Mesdar, battente bandiera liberiana ed operante per una compagnia britannica, sarebbe stata sequestrata sempre nello Stretto di Hormuz. Sul secondo sequestro non ci sono ancora conferme ufficiali. L'incidente rischia di infiammare ulteriormente le tensioni tra Teheran e l'Occidente, i cui rapporti sono sempre più tesi da quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo nucleare iraniano e hanno imposto nuove sanzioni. (Was)