Usa: amministrazione pianifica modifiche ai test per cittadinanza statunitense

L'amministrazione Trump sta rivedendo la prova civica che gli immigrati devono passare per diventare cittadini statunitensi: lo ha annunciato oggi l'agenzia per i servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti. L'agenzia non ha specificato esattamente quali cambiamenti verranno apportati al test, che contengono in genere domande sulla storia degli Stati Uniti e sul governo. Un nuovo test verrà introdotto questo autunno e applicato prima della fine del primo mandato del presidente Donald Trump. "La concessione di cittadinanza statunitense è il più alto onore che la nostra nazione concede," ha detto Ken Cuccinelli, direttore ad interim dei Servizi di immigrazione e cittadinanza degli Stati Uniti (Uscis). "Aggiornare, mantenere e migliorare un test che sia attuale e pertinente è nostra responsabilità come agenzia per aiutare i potenziali nuovi cittadini a comprendere appieno il significato della cittadinanza americana e i valori che uniscono tutti gli americani". La prova consiste in 10 domande scelte da un elenco di 100. Un candidato per la naturalizzazione deve rispondere correttamente a sei.