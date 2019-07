Usa: Trump dichiara che non utilizzerà tetto del debito per negoziare accordi di spesa con Congresso

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi, 19 luglio, che considera il tetto del debito come "un elemento sacro del nostro paese" e non potrebbe mai utilizzarlo come strumento per negoziare un accordo sulla spesa con il Congresso. "È una cosa molto, molto sacra nel nostro paese, il tetto del debito. Non possiamo mai giocarci", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. Le dichiarazioni del presidente arrivano quando i funzionari della Casa Bianca, guidati dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin, hanno raggiunto un accordo biennale sul budget con la presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi, e il leader della minoranza al Senato, il democratico Chuck Schumer, che aumenterebbe il limite del debito nazionale. "In realtà siamo ora d'accordo sui numeri per la spesa per entrambi gli anni", aveva detto ieri Mnuchin in una riunione dei leader del G7 in Francia. Secondo le ultime stime dell'amministrazione, l'autorità di prestito degli Stati Uniti potrebbe esaurire i fondi i a settembre, piuttosto che in ottobre o novembre, come era stato precedentemente previsto. (segue) (Was)