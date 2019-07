Brasile: governo prende il controllo del Consiglio superiore del Cinema

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto che riduce la partecipazione di rappresentanti dell'industria cinematografica e della società civile nel Consiglio superiore del cinema, l'organismo istituzionale responsabile della stesura della politica nazionale per il settore. In questo modo il governo assume il controllo decisionale dell'ente. Il decreto, pubblicato nell'edizione di oggi, 19 luglio, della Gazzetta ufficiale, riduce il numero di rappresentanti del settore da sei a tre e riduce la partecipazione della società civile da tre a due rappresentanti. Ora il governo avrà una maggioranza nella composizione del consiglio: ci saranno sette ministri, cinque membri del settore e la società civile. I membri del consiglio di amministrazione non sono pagati. Inoltre in altro decreto firmato oggi nel corso della cerimonia per i 200 giorni di governo, il presidente ha determinato il trasferimento del Consiglio superiore del cinema (Cnc) dal ministero della Cittadinanza a quello della Casa Civile.(Brb)