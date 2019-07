Usa-Cina: Trump dichiara che dialogo prosegue bene, colloqui potrebbero proseguire di persona (2)

- Mnuchin e il Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, avevano parlato telefonicamente con funzionari del commercio cinese la scorsa settimana, ma non erano stati rilasciati dettagli in merito a eventuali faccia faccia. "Nella misura in cui facciamo progressi significativi, penso ci siano buone possibilità che si arrivi ad un accordo", ha detto Mnuchin ai giornalisti alla Casa Bianca. L'ultimo contatto telefonico fra le parti è avvenuto il 9 luglio, con il vicepremier cinese Liu He e il ministro del Commercio Zhong Shan per la parte cinese, al fine di proseguire i negoziati volti a risolvere le controversie commerciali in sospeso tra le due maggiori economie del mondo. (segue) (Was)