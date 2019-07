Difesa: alto funzionario del Pentagono Trachtenberg lascia incarico

- Il vice sottosegretario per la politica del Pentagono si è dimesso oggi, 19 luglio, lasciando un ulteriore posto vacante nei principali incarichi del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Lo riferisce il portavoce del Pentagono, il tenente colonnello Carla Gleason, confermando che David Trachtenberg andrà in pensione. Il sostituto sarà nominato "in un secondo momento", ha dichiarato Gleason. Trachtenberg, che ha assunto la posizione nell'ottobre 2017, è stato precedentemente presidente e Ceo di Shortwaver Consulting, che si occupava di questioni di sicurezza nazionale. È un ex collaboratore del Comitato per i Servizi Armati della Camera e ha ricoperto il ruolo di vice segretario alla Difesa per la politica di sicurezza internazionale dal 2001 al 2003, e ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente e responsabile dell'analisi strategica presso la Caci-National Security Research.(Was)