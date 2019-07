Difesa: re saudita Salman approva stazionamento truppe Usa per rafforzare sicurezza regionale

- Il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, ha approvato lo stazionamento delle truppe statunitensi nel regno nel tentativo di migliorare la sicurezza nella regione. Lo riferisce l'agenzia di stampa governativa dell'Arabia Saudita. La decisione mira "ad aumentare la cooperazione congiunta in difesa della sicurezza e della stabilità regionale e a preservare la sua pace", ha detto un funzionario del ministero della Difesa del paese. In settimana l'emittente statunitense “Cnn” ha riferito, citando i funzionari della Difesa, che l'amministrazione del presidente Trump era pronta a inviare il suo personale militare in Arabia Saudita presso la Base aerea Prince Sultan, insieme a jet da combattimento di quinta generazione F-22 e altri velivoli stealth. (Was)