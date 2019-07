Libano: parlamento approva bilancio 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento libanese ha approvato oggi, dopo tre giorni di dibattito e in un'atmosfera di tensione, il bilancio dello Stato per l'anno 2019, con diversi mesi di ritardo rispetto al calendario costituzionale. Lo riferisce la stampa libanese. Il bilancio è stato adottato con 83 voti a favore, un astenuto e 18 voti contrari. Un totale di 102 deputati ha preso parte al voto, su 128 parlamentari. In conformità con quanto annunciato durante i dibattiti, i deputati del blocco parlamentare della Strong Republic (Forze libanesi) hanno votato contro il testo, così come il deputato della società civile, Paula Yacoubian, i rappresentanti di Kataeb e quelli del "Meeting consultivo" (i sei deputati sunniti pro-siriani). Le Forze libanesi e il Meeting consultivo fanno parte del governo che ha approvato il progetto preliminare della legge di bilancio. Il voto è avvenuto in concomitanza con una vasta mobilitazione dei militari in pensione che sono scesi in piazza per contestare le misure di austerità adottate dal parlamento nella nuova legge di bilancio.(Res)